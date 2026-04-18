Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće obeležavanju Dana sećanja na žrtve zločina genocida počinjenih u okviru Nezavisne Države Hrvatske, u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini, u nedelju, 19. aprila 2026. godine.

U okviru programa obeležavanja predviđeno je da u 11.40 časova bude održano polaganje venaca na grobnom polju „Topole“.

Nakon toga, u 12.00 časova uslediće parastos i pomen svim žrtvama.

Završni deo programa planiran je za 12.35 časova, kada će se prisutnima obratiti zvaničnici.