Vođa blokaderskog pokreta M. K. iz Rume je uhapšen jer je krao novac namenjen za humanitarnu pomoć, javljaju Sremske vesti. Njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova nakon čega će biti priveden u Osnovno javno tužilaštvo u Rumi radi saslušanja.

Njemu se stavlja na teret da je dana 26. 5. 2026. godine u večernjim satima iz poznatog kafića u Rumi ukrao novac koji je bio namenjen humanitarnoj pomoći za jednu sugrađanku, a ceo slučaj zabeležile su kamere. On je počinio krivično delo teška krađa na drzak način iz člana 204 stav 3 Krivičnog zakonika Srbije.

M. K. je u javnosti poznat kao vođa studentsko blokaderskog pokreta u Rumi koji je jedno vreme vršio funkciju prvog čoveka Srema u ovoj opoziciono-blokaderskoj farsi, a bio je i koordinator ovog pokreta pred lokalne izbore u Kuli.

Ovaj istaknuti „borac za bolje sutra“, kako mediji navode, u proteklih više od godinu i po dana, koliko traju blokaderske protestne aktivnosti širom Srbije, do perfekcije je razvio mehanizam prevare, tako što je sve donacije građana prikupljene u kutijama prilikom protesta održavanih na teritoriji opštine Ruma, kao i one koje su uplaćivane na račun studentskog pokreta, uzimao i pod izgovorom da ih troši na predizborne i protestne aktivnosti, trošio na kocku, markiranu odeću i obuću.

Nakon što se ovo saznalo među studentima blokaderima, M. K. je smenjen sa mesta koordinatora za Kulu, ali je i dalje ostao aktivan u Sremu i Rumi.

Istorija krađa i pronevera

Po informacijama koje su objavili mediji, M. K. potiče iz porodice koja je odranije poznata po finansijskim malverzacijama. Naime, njegova majka pre nekoliko godina optuživana za proneveru dva miliona dinara u jednom osiguravajućem društvu u kom je radila, a sam M. K. je sa potkradanjima započeo u sopstvenom porodičnom domu, tako što je zloupotrebljavao karticu svoje babe i bez njenog znanja podizao novac, dok je od roditelja ukrao 1.700 evra, zbog čega je u Policijskoj stanici u Rumi dao izjavu u svojstvu građanina.

Kada je njegov otac shvatio da iza misterioznih krađa ne stoji NN lice, već njegov rođeni sin, sve su zataškali i sveli na nivo porodičnog nesporazuma.

Postavlja se pitanje: Ako su ovakvi kadrovi vođe studentskog pokreta (koji je inače bez jasnog programa, bez vizije i plana), šta bismo kao društvo mogli da očekujemo ako bi jednog dana došli na vlast?