Nakon što su Milo Đukanović i DPS izgubili vlast, najviše zahvaljujući glasovima Srba, bilo je logično očekivati da će se položaj Srba u Crnoj Gori poboljšati, međutim, dešava se baš suprotno - ljudi se privode zbog pevanja srpskih pesama, a Skupština Crne Gore je čak proglasila Srbiju za agresora!

U poslednjih nedelju dana, i to baš uoči samita EU - Zapadni Balkan, na kojem učestvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, situacija je eskalirala.

Koliko pevanje „zabranjenih pesama“ može da bude opasno, najbolje pokazuje slučaj Darija Vraneša, predsednika Opštine Pljevlja koji je saslušan u policiji jer je uz gusle pevao srpske pesme ispred Manastira Sveta Trojica u tom gradu, na tradicionalnom narodnom saboru povodom crkvene slave.

Takođe, predsednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković saslušan je u podgoričkoj policiji zbog, kako se navodi, izvođenja pesama na crkvenom saboru u Pljevljima.

U znak protesta, on je u policiju došao s guslama, poručujući da se radi o apsurdnom postupku i ograničavanju slobode izražavanja.

Dajkoviću se na teret stavlja pevanje pesme o vojvodi Pavlu Đurišiću, kao i izvođenje, kako se navodi, srpskih rodoljubivih i epskih pesama koje se decenijama i vekovima izvode u čast predaka koji su se, prema navodima, borili za slobodu Crne Gore protiv osmanskih okupatora i osvajača.

Ovakvo ponašanje crnogorskih vlasti ne treba da čudi, budući da je progon Srba podignut na nivo institucija, nakon što je Skupština Crne Gore usvojila predloge Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, čije su predložene izmene prošle godine izazvale buru u javnosti jer je Srbija označena kao okupatorska država. A da sramota bude još veća, za ovaj zakon je glasala i Nova srpska demokratija Andrije Mandića, bivšeg prosrpskog političara.

Na kraju, aktuelna vlast u Crnoj Gori s premijerom Milojkom Spajićem na čelu pokazala je da je gora i od Šiptara, nakon što je u sredu proterala 87 Srba s aerodroma u Tivtu! Naime, avion „Er Srbije“ je bez ikakvog objašnjenja vraćen u Beograd nakon što su svi putnici maltretirani i pretreseni do gole kože!

Posle ove šokantne odluke crnogorskih vlasti, stiglo je nemušto objašnjenje Uprave granične policije Crne Gore da je reč o navodnoj pooštrenoj kontroli.

Zato i ne čudi što su Srbi iz Crne Gore opravdano zabrinuti jer, kako mnogi konstatuju, nema Mila i DPS-a, ali sve ostalo je isto ili još gore.

Uostalom, dovoljno je podsetiti se 21. maja i proslave crnogorske nezavisnosti. Srbima je bilo sve jasno kada su videli kako se Milojko Spajić, Andrija Mandić i ostali koji su na vlast došli uz ogromnu podršku Srba srdačno grle s Milom Đukanovićem.

Najsnažniji udar na Srpsku pravoslavnu crkvu

Bivši premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić ponovo je uzburkao javnost nakon skandalozne objave na društvenoj mreži Iks u kojoj je praktično podržao vraćanje priče o „Pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori“, potezu koji mnogi vide kao direktan udar na jedinstvo Srpske pravoslavne crkve.

Krivokapić je u objavi otvoreno napao patrijarha Porfirija, poručivši da „onaj koga nije izabrao Sveti duh - nije dostojan“, a zatim zatražio vraćanje odluke kojom je bila definisana „Pravoslavna crkva u Crnoj Gori“.

Njegov istup izazvao je burne reakcije, posebno među vernicima i ljudima koji podsećaju da je upravo zahvaljujući litijama i podršci vernog naroda SPC Krivokapić došao na vlast.