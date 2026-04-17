Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je u petak na zajedničke napore za uspostavljanje misije koja bi obezbedila slobodu plovidbe u Ormuskom moreuzu, nudeći pritom ratno iskustvo Kijeva iz Crnog mora, piše Rojters.

"Odluke koje sada donesemo u vezi sa Ormuzom odrediće kako će drugi agresori gledati na mogućnost stvaranja problema u drugim moreuzima i na drugim bojištima", poručio je on.

Upozorio je da se mora delovati konkretno kako bi se izbegao scenario iz Gaze.



"Moramo biti što određeniji i jasniji kako se za šest meseci ne bismo našli u istoj situaciji kao u Gazi, gde još mnogo toga treba učiniti. U Ormuzu postoje bezbednosni izazovi koji se ne mogu rešiti samo političkim odlukama", rekao je on.

U izjavama objavljenim na aplikaciji Telegram, Zelenski je istakao da je Ukrajina tokom četvorogodišnjeg rata sa Rusijom "već sprovela veoma sličnu misiju u Crnom moru".



"Rusija je takođe pokušala da blokira naše more, a mi imamo iskustvo u pratnji trgovačkih brodova, razminiranju, odbrani od vazdušnih napada i celokupnoj koordinaciji takvih operacija", objasnio je ukrajinski predsednik.

Jačanje saradnje na Bliskom istoku

Naveo je da je Ukrajina poslala stručnjake na Bliski istok kako bi pomogla tamošnjim zemljama da iskoriste njeno iskustvo u odbrani od ruskih dronova, od kojih su mnogi iranskog dizajna.

"Možemo doprineti i pomorskoj bezbednosti", kazao je on.

Inače, Ukrajina je već sklopila sporazume o bezbednosnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, Katarom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a navodi i da pregovara sa Omanom, Kuvajtom i Bahreinom.