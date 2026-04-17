Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov u duhovitom stilu reagovao je na istup Marinike Tepić potpredsednice SSP-a.

- Boju garderobe je pogodila (aplauz). Još samo da je ne okreće naopako, već zakopčavanje da dođe sa zadnje strane kako i treba i (odlično) - reagovao je Milenko Jovanov na društvnoj mreži Iks.

Podsetimo, Jovanov je ranije u Narodnoj skupštini izneo oštru kritiku na ponašanje blokadera na Medicinskom fakultetu ističući: "Kao razmažena derišta, moraju da dobiju potvrdu da su oni negde pobedili" ističući da su imali manje glasova od onih koji su zaista pobedili.