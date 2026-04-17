U koordinisanoj akciji pripadnika carine, policije i Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, 15. aprila 2026. godine na graničnom prelazu Bezdan sprečen je pokušaj krijumčarenja velike količine cigareta, čija se vrednost procenjuje na više od 2,3 miliona dinara.

Kako se navodi u saopštenju Uprave carina, sumnjivi kamion koji je prevozio deklarisani tovar brašna izdvojen je za detaljnu kontrolu, tokom koje su službenici otkrili da je vozilo posebno prepravljeno radi skrivanja robe.

Pregledom je utvrđeno da su u duplim stranicama i podu prikolice napravljeni tajni bunkeri, u kojima je bilo sakriveno ukupno 19.960 paklica cigareta različitih robnih marki.

Zahvaljujući temeljnoj kontroli i koordinaciji nadležnih službi, pokušaj krijumčarenja je uspešno osujećen, a ilegalna roba zaplenjena.

- Vozač, pronađene cigarete, kao i kamion, predati su nadležnim istražnim organima na dalje postupanje, dok će istraga utvrditi sve okolnosti ovog slučaja i eventualnu umešanost drugih lica - navodi se u saopštenju Uprave carina.

BONUS VIDEO