Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa delegacijom Odbora za evropske poslove Senata Italije, koja boravi u jednodnevnoj poseti Srbiji.

Delegaciju su činili predsednik tog odbora Đulio Terci di Sant’ Agata, bivši ministar spoljnih poslova Italije, kao i Tatjana Rojc.

Tokom razgovora, Brnabić je posebno istakla zahvalnost Italiji na kontinuiranoj podršci koju pruža Srbiji na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Podsetila je da je Italija dala saglasnost da Srbija otvori sva poglavlja u okviru klastera 3 i naglasila da Srbija i njeni građani takvu podršku izuzetno cene.

Predsednik Odbora Đulio Terci di Sant’ Agata poručio je da će Italija nastaviti da podržava Srbiju, ističući da će saradnja između Beograda i Rima biti dodatno unapređena i nastavljena u budućnosti.

Brnabić je tokom sastanka upoznala italijanske zvaničnike sa aktuelnim radom Narodne skupštine, navodeći da je u toku sednica na kojoj se razmatraju predlozi zakona, kao i izmene i dopune postojećih propisa. Kako je istakla, njihovo usvajanje bi značajno doprinelo daljem usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnim okvirom Evropske unije.

Naglasila je i da Srbija ove zakone ne donosi samo radi formalnog ispunjavanja standarda, već pre svega zato što njihova primena donosi konkretne koristi građanima Srbije.

Predsednica parlamenta takođe je predstavila ciljeve novog Operativnog tima za proces pristupanja Evropskoj uniji, kojim predsedava šef Misije Srbije pri EU u Briselu Danijel Apostolović. Prema njenim rečima, tim se sastaje jednom nedeljno i sistematski prati sve aktivnosti i obaveze koje su deo procesa evropskih integracija, kao jednog od ključnih strateških ciljeva Srbije.

Sastanku su prisustvovali i predsednik parlamentarne grupe prijateljstva sa Italijom Jovana Palalić, kao i ambasador Italije u Srbiji Luka Gori.