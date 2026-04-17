„Što nisu poginuli za te granice? Možda su nosili odavde tepsije sa burekom?“ i još niz „uvreda“ za ljude koji su spašavali svoje živote i živote svojih sunarodnika u ratovima koji su vođeni devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije, stiglo je sa mreža od odbornika Dragana Milića čije izjave postaju istinski cirkus i sve je manje smešno.



Elementarno nepoznavanje prilika i događaja, još jednom na delu, kažu u niškom SNS-u.



„Neverovatno je da Milić ne zna koliko je boraca upravo iz Niša i sa juga branilo granice i naš narod u ratovima koji su se vodili devedesetih na prostorima bivših jugoslovenskih republika gde su mnogi ostavili sve ono što su godinama sticali i odvajali od usta da sgrade domove za svoju decu. Ne, Miliću nisu svi otišli u Beograd, možda bi Vi najradije tamo jer ga toliko želite, ali većina njih se vratila u Niš. Obogaljeni, sa brojnim bolestima uz rasturene porodice. Da, ti borci i oficiri su danas kući a vi im iz tople fotelje danas poručujete - Što niste poginuli? Sramno, nedopustivo i neprihvaljivo za stotine boraca i izbeglica koji su se vratili u domovinu ali se nisu nadali da će im danas neko ko se pretvara da je rodoljub poručiti baš ovo. Da li vam je malo poginulih naših duša? Trebalo je više? To je poruka koju šaljete - jezivo!“, poručili su iz niškog SNS-a.

Niški naprednjaci pojašnjavaju da je među dobrovoljcima i vojnim licima koji su se borili na ratištima na srpskoj strani bilo puno drugih narodnosti, koji Srbiju i danas smatraju svojom domovinom, zato je nejasno „šta“ je tačno Milić hteo da poruči.



„Ili bi možda on hteo da danas na tacni odnese burek ili nešto drugo - vrednije“, zaključuju naprednjaci iz Niša.