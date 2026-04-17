U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini iznete su završne reči u slučaju "Banjska", u predmetu protiv Dušana Maksimovića, Vladimira Tolića i Blagoja Spasojevića, optuženih za navodni napad na ustavni poredak i terorizam.

Tužilac Naim Abazi i advokati oštećenih tokom iznošenja završnih reči zatražili su od suda da trojicu optuženih Srba proglasi krivim i osudi ih na doživotnu kaznu zatvora.

Prema njihovim navodima, oružani sukob u Banjskoj bio je "direktan napad na policiju Kosova, uz upotrebu teškog naoružanja i na koordinisan način, sa širokim i destabilizacionim potencijalom, ne samo na područje na kojem se dogodio, već i na Kosovo u celini".

Završne reči odbrane 20. aprila

Odbrana optuženih će završne reči izneti 20. aprila, a branilac Blagoja Spasojevića, advokat Ljubomir Pantović, izjavio je po završetku ročišta da po zakonu o krivičnom postupku punomoćnici optuženih nemaju pravo da u završnoj reči govore o kazni, dok, kako je rekao, samo tužilac ima to pravo.

"Predložio je to što je predložio, međutim, potpuno je izgubio iz vida neke važne elemente kod odmeravanja kazne koji su propisani zakonom, ali o tome ćemo više govoriti u ponedeljak", naveo je Pantović.

Istakao je da kada tužilac na "dramatičan" način čita optužnicu, uz snimke i fotografije iz Banjske, to može da stvori utisak da je sve što govori tačno.

"Nije tačno, ovaj slučaj, bar kada je reč o ova tri optužena, ima sasvim drugu dimenziju na koju ćemo mi u ponedeljak ukazati. Verujem da će utisak biti potpuno drugačiji nakon završne reči odbrane", rekao je Pantović novinarima.

Branilac Vladimira Tolića, Miloš Delević, ukazao je da se ni posle dve i po godine od događaja u Banjskoj ne zna kakvu je konkretnu ulogu imao njegov branjenik.

"Čuli smo da se traži doživotna kazna zatvora, ali bez konkretnog dokaza šta je Vladimir Tolić uradio i koju je ulogu imao tog dana. Verujem da to kod suda neće proći. Pozivam vas da dođete u ponedeljak i čujete završnu reč odbrane, nakon čega će presuda biti objavljena nekoliko dana kasnije", rekao je Delević.

U Banjskoj kod Zvečana, na severu KiM, u noći između 23. i 24. septembra 2023. godine došlo je do oružanog sukoba grupe Srba i policije, u kojem su ubijeni policajac i trojica Srba.

Tokom akcije u Banjskoj policija je uhapsila Dušana Maksimovića, Blagoja Spasojevića i Vladimira Tolića, koji se od tada nalaze u pritvoru.

Optužnica protiv njih i još 42 osobe srpske nacionalnosti podignuta je u Prištini u septembru 2024. godine zbog sumnje da su učestvovali u sukobu u Banjskoj. Sud u Prištini je odbio zahtev da se ostalima sudi u odsustvu.

