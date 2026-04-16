Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poslednje objavljenoj video poruci poručio je da je naš najveći i sveti cilj da sačuvamo Srbiju.

"Naše je da se borimo za svoju zemlju", kaže predsednik Vučić i dodao:

"Mi preči, veći, lepši, i rekao bih, jedini sveti cilj od čuvanja Srbije nemamo".

Kako je predsednik Vučić ranije naveo, narod ga je izabrao da čuva slobodu i nezavisnost Srbije i dodao: "Boriću se dok sam živ za svoju zemlju".

On je takođe rekao da mir i stabilnost možemo da sačuvamo samo ukoliko smo dovoljno snažni.

BONUS VIDEO