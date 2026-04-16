Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali nastavio je radnu posetu Vašingtonu, gde učestvuje na Prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Grupacije Svetske banke. Tom prilikom održao je odvojene sastanke sa zamenikom generalnog direktora MMF-a Bo Lijem i direktorom Sektora za Evropu u MMF-u Alfredom Kamerom.

Sagovornici su razgovarali o različitim merama koje zemlje preduzimaju kako bi ublažile veliki šok izazvan energetskom krizom, a ministar je naglasio da Srbija nije prebacila povećanje cene nafte na svoje građane.

„Veoma konstruktivan sastanak i sa zamenikom direktora MMF-a Bo Lijem i sa direktorom MMF-a za Evropu Alfredom Kamerom o situaciji u kojoj se ceo svet našao usled ove energetske krize. Razgovarali smo o različitim merama koje su zemlje preduzele kako bi apsorbovale taj veliki šok. Neke zemlje su celokupno povećanje cene sirove nafte prebacile na krajnje kupce, odnosno građane, dok država Srbija to nije uradila“, istakao je Mali nakon sastanka.

Ministar je naglasio da se pokazalo da je Srbija bila spremna za takav šok i da je zato preuzela trošak smanjenja akciza.

„To je imalo mnogo veći pozitivan efekat na celokupnu ekonomiju, s obzirom na to da su takve mere i reakcija države, barem u Srbiji, uticale na očuvanje životnog standarda, ali i na dalju podršku u borbi protiv inflacije“, naveo je Mali.

S obzirom na to da se trenutno razmatraju svi mogući modeli kako bi zemlje sveta reagovale ukoliko kriza potraje, Mali je rekao da je predlog MMF-a da se primene ciljane mere prema najugroženijim kategorijama stanovništva.

„Predlog MMF-a je da se reaguje merama usmerenim ka onima koji su najviše pogođeni rastom cena, odnosno ka najsiromašnijima. O tome ćemo, naravno, sa MMF-om razgovarati u nedeljama koje dolaze“, rekao je ministar.

Dodao je da je sa Bo Lijem razgovarao i o još jednoj važnoj temi – daljem ulaganju Srbije u veštačku inteligenciju.

„To se u svetu smatra ogromnom prednošću i velikom šansom za ubrzani razvoj, a Srbija je već napravila značajne korake u tom pravcu“, naglasio je Mali.

Prvi potpredsednik Vlade Srbije večeras će se u Vašingtonu obratiti i na prijemu u Rezidenciji Republike Srbije, koji će biti posvećen promociji Međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo 2027, čiji će Srbija biti domaćin.