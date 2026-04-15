Nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pristao na razgovor sa Sandrom Gocijem na televiziji N1, došlo je do iznenadne promene – gostovanje je ubrzo otkazano. Opširnije o tome čitajte u POSEBNOJ VESTI.

Na to je reagovao i Milenko Jovanov, šef poslaničkog kluba SNS, koji je na društvenoj mreži "X" napisao kako izgleda ta drama u ti čina.

- Vučić u tri čina.🤣

1. Poziv. Uredno prosleđen u nadi da neće biti odgovora.

2. Poziv prihvaćen. Prosleđen i shvatio da Vučić zaista želi da dođe. Šta sad?!🤦🏻‍♂️

3. Ko te je, dođavola, uopšte pozvao da dođeš kod nas?! Odakle ti uopšte ta ideja? I šta će nam Goči bez Žareta.

Na ovo je reagovala i Ana Brnabić, a evo šta je ona napisala.