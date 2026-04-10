Nakon međusobnog optuživanja za nameštanje glasanja, plenumi se nalaze u ozbiljnoj institucionalnoj krizi, napisao je na Iksu šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov.

- Imaju li @osce_odihr ili @CRTArs nekih preporuka kako bi se ubuduće izbegle sumnje u regularnost glasanja? Ti likovi, što nameštaju glasanje čak i na formiranju liste, drže slovo o izbornom procesu u ovoj zemlji, stalno im je nešto sumnjivo i nikad im ništa nije regularno. Sada vidimo i zašto. Svako polazi od sebe - napisao je Jovanov.