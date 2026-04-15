Ministar pravde Nenad Vujić pozvao je danas ponovo Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) da omogući lečenje generala Ratka Mladića u Srbiji, izrazivši zabrinutost zbog kontinuiranog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.

Vujić ocenjuje kao neprihvatljivo da se osnovno ljudsko pravo na lečenje dovodi u pitanje i upozorava da svako dalje odlaganje može imati nesagledive posledice po život i zdravlje generala Ratka Mladića, podsećajući da je Srbija u više navrata zvanično zahtevala da mu se omogući lečenje u Srbiji, uz sve neophodne garancije države, ali da su ovi zahtevi do danas ostali bez adekvatnog odgovora.

Kako se navodi u saopštenju resornog ministarstva, ministar je zbog toga ponovo pozvao MMKS i druge nadležne međunarodne institucije da bez odlaganja omoguće njegovo lečenje u Srbiji, u skladu sa principima humanosti, međunarodnog prava i univerzalnih standarda zaštite ljudskih prava.

"Republika Srbija spremna je da preuzme punu odgovornost za sprovođenje svih garancija koje bi se od nje tražile kako bi se generalu Mladiću pružila adekvatna zdravstvena nega", naveo je Vujić.

On je poručio da će Ministarstvo pravde nastaviti da koristi sva raspoloživa pravna i diplomatska sredstva kako bi zaštitilo prava generala Ratka Mladića i obezbedilo poštovanje osnovnih ljudskih prava. Bivši general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić ranije danas je hospitalizovan pa vraćen u pritvorsku jedinicu nakon što je doživeo lakši moždani udar, a njegovo stanje opisuje se kao teško.

Mladić je prethodno imao više moždanih udara, a ima i ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima.

Više puta je bio hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi. Od 2024. godine se nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu.

Njegov sin Darko Mladić izjavio je danas za naš portal da se zdravstveno stanje generala Mladića nakon moždanog udara pogoršava, kao i da situacija nije dobra.

Prema njegovim rečima, Mladić ne dobija adekvatnu medicinsku negu i njegovi zdravstveni problemi se potcenjuju, prenosi RTRS.

"Obećali su nam da će poslati dokumenta, snimke i nalaze iz laboratorije, ali do danas nismo dobili ništa", rekao je Drako Mladić, ističući da je razgovarao sa zdravstvenom službom tribunala u Hagu.

Istakao je da je sa ocem pokušao da se čuje u nekoliko navrata.

"On jako slabo priča, nije mogao da mi kaže ni koliki mu je pritisak", rekao je Darko Mladić za Alo.