Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, oglasio se i izneo najnovije informacije o zdravstvenom stanju svog oca, navodeći da je situacija izuzetno teška nakon što je general doživeo lakši moždani udar.

Kako je rekao, stanje generala Mladića je ozbiljno narušeno i on je trenutno vezan za invalidska kolica. Dodao je da je jutros razgovarao sa majkom, ali da general više nije u mogućnosti da normalno komunicira, već na postavljena pitanja odgovara samo kratko, sa „da“ ili „ne“.

Darko Mladić je istakao da se zdravstveno stanje njegovog oca iz dana u dan pogoršava. Podsetio je i da je poslednji put razgovarao sa njim u petak, kada je, kako navodi, situacija već bila veoma loša.

„Bio je u veoma teškom stanju, nije mogao da se seti ni koliki mu je krvni pritisak, iako mu je bio izmeren neposredno pre našeg razgovora“, rekao je on.

Govoreći o daljim planovima, Darko Mladić je naveo da su, zbog posebnih pravila koja važe u Hagu, posete unapred organizovane, te da je već ranije dogovoreno da njegova majka Bosiljka Mladić sledeće nedelje ode kod generala.

Dodao je da je ta poseta planirana i zbog važnog datuma, jer će tada obeležiti 60 godina braka.