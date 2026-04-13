Iran je uputio upozorenje Sjedinjenim Američkim Državama poručivši da će američki brodovi koji pokušaju da blokiraju iranske luke biti "poslati na dno mora", preneli su danas iranski državni mediji.

Ovo upozorenje je odgovor Irana na pretnje predsednika SAD Donalda Trampa da će "eliminisati sve iranske brodove u blizini luka koje su pod blokadom SAD", prenosi iranska državna televizija PressTV.

Alaedin Borudžerdi, član iranskog Komiteta za spoljnu politiku i nacionalnu bezbednost, nazvao je američku blokadu vojno neosnovanom propagandom, poručivši da će svi brodovi američke mornarice koji pokušaju da blokiraju iranske luke biti "poslati na dno mora".

On je rekao da SAD "nemaju stvarnu sposobnost" da sprovedu tu pretnju i ocenio da druge članice NATO ne bi podržale taj potez.

U međuvremenu, glavnokomandujući elitnih Kuds snaga Revolucionarne garde Irana (IRGC), brigadni general Esmail Kani izjavio da će se Sjedinjene Američke Države i izraelski režim na kraju povući iz zapadne Azije bez ikakvih dostignuća.

On je poručio da bi "režimi u Vašingtonu i Tel Avivu trebalo da se sete kako su pobegli iz Jemena, moreuza Bab el Mandeb i Crvenog mora", prenela je PressTV. "Povući će se iz regiona bez ikakvih dostignuća", izjavio je iranski general Esmail Kani.