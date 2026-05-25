''Kina izuzetno ceni što se ove godine obeležava 10.godišnjica našeg sveobuhvatnog partnerstva. Prethodnih godina šefovi državu su održali pozizivnu i intenzivnu razmenu koja je omogućila strateško vođenje i rukovođenje i važne mere za razvoj naših bilateralnih veza'', rekao je Li Đijang na sastanku sa Vučićem koji boravi u višednevnoj zvaničnoj poseti Kini.

On je rekao da će predsednik Si Đinping popodne na sastanku sa Vučićem izložiti dalje planove za izgradnju zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri.

''Kina je spremna da nastavi da radi sa Srbijom i da uvek bude partner od uzajamnog prijateljstva i da zajednički čvrsto podržavamo naše interese i da dalje produbljujemo saradnju u različitim oblastima, tako da će naši odnosi da budu u boljoj službi našoj modernizaciji i da donesu veće benefite našim narodima'', rekao je Li Đijang.