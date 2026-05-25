Novi Yugo ponovo puni naslovne strane evropskih auto-portala, a priča o njegovom povratku više ne deluje kao obična nostalgija. Automobil koji je decenijama bio simbol domaće auto-industrije sada bi mogao da dobije potpuno novo izdanje — modernije, štedljivije i prilagođeno vremenu u kojem su novi automobili postali luksuz za prosečnog kupca.

Projekat obnove legendarnog brenda vodi srpski preduzetnik Aleksandar Bjelić, koji poseduje prava na ime Yugo. Ideja nije da se napravi kopija starog modela, već mali gradski automobil koji bi mogao da privuče vozače širom Evrope — posebno one koji traže jednostavan, praktičan i pristupačan auto.

Posle prvih rendera i najava koje su izazvale ogromnu pažnju na društvenim mrežama, sada se pojavljuju i konkretniji detalji o ceni, pogonu i mogućem predstavljanju prototipa.

Cena koja je iznenadila Evropu

Najviše pažnje izazvala je informacija da bi novi Yugo mogao da košta oko 12.000 evra. Ako bi ta cena zaista ostala u serijskoj proizvodnji, novi model bi bio među najjeftinijim novim automobilima na evropskom tržištu.

Naravno, za sada se govori o planiranoj, a ne zvanično potvrđenoj ceni, jer će mnogo toga zavisiti od proizvodnje, dobavljača i konačne tehnologije koja će biti ugrađena u vozilo.

Ipak, upravo ta kombinacija niske cene i male potrošnje razlog je zbog kog evropski mediji poslednjih dana sve više pišu o povratku Juga.

Potrošnja koja zvuči gotovo nestvarno

Prema dosadašnjim najavama, novi Yugo neće biti klasičan benzinac, ali ni potpuno električni automobil.

Planiran je hibridni sistem sa takozvanim „produživačem dometa“ (range extender). U praksi to znači da bi automobil pokretao električni motor, dok bi motor sa unutrašnjim sagorevanjem služio kao generator za proizvodnju električne energije.

Najveće iznenađenje je navodna potrošnja koja bi, prema prvim informacijama, mogla da iznosi svega oko 2,2 litra na 100 kilometara u idealnim uslovima.

U vremenu kada gorivo poskupljuje, a električni automobili su mnogima i dalje preskupi, upravo bi ovakav koncept mogao da bude glavni adut novog Juga.

Novi izgled, ali prepoznatljiv duh starog Juga

Dizajn novog modela neće biti bukvalna kopija legendarnog automobila iz osamdesetih, ali će zadržati određene prepoznatljive detalje.

Prema dosadašnjim prikazima, novi Yugo bi trebalo da bude mali hečbek sa troja vrata, sportskijim linijama i modernijim izgledom, ali sa dovoljno elemenata koji podsećaju na original.

Za dizajn je zadužen srpski dizajner Darko Marčeta, a upravo su prve skice izazvale veliki talas nostalgije među ljubiteljima automobila sa prostora bivše Jugoslavije.

Prototip bi mogao da stigne na EXPO 2027

Prema ranijim najavama, prvi funkcionalni prototip novog Juga trebalo bi da bude predstavljen na izložbi EXPO 2027 u Beogradu.

Navodno bi trebalo da se radi o potpuno voznom modelu, što bi bio prvi veliki korak ka eventualnoj serijskoj proizvodnji.

Ipak, ključno pitanje i dalje ostaje isto — da li će novi Yugo zaista stići na tržište ili će ostati samo zanimljiv koncept i nostalgični projekat koji je privukao pažnju javnosti.