Da li ste čuli za univerzitete Notr Dam, Džordžtaun, ili za univerzitet u Milanu? Pretpostavljam da jeste. To su ugledni svetski univerziteti. I sve te univerzitete je osnovala je crkva. Hiljade i hiljade studenta prolazi decenijama kroz te univerzitete, doktorira, diplomira i postaju ugledni članovi zajednice u tim državama. Potpuno normalno. Samo kod nas, N1 i Nova S imaju neki problem u tome što će Srpska pravoslavna crkva i država Srbija osnovati zajednički univerzitet, kaže Uroš Piper, medijski analičitar.

Prema njegovim rečima treba pogledati malo i između redova i shvatiti šta se zapravo krije iza ove halabuke.

- Problem je u njihovom razmišljanju. Problem je u njihovim dedovima i očevima koji su bili boljševici. Oni hoće da vrate 1945. godinu. Zato što oni istinski, ali istinski urednici, novinari tih medija mrze Srpsku pravoslavnu crkvu, mrze pravoslavnu veru, mrze Boga, mrze moral, mrze običaje – uveren je Piper.

Dodaje da takve poruke želi da čuje mali broj ljudi, oni koji su NATO fanatici.

- Oni mrze bilo šta što Aleksandar Vučić uradi dobro za Srbiju. Prosto preziru to. Onako istinski preziru. Ne žele dobro svoje zemlje – navodi Piper.

Zato se, kako kaže, protive osnivanju univerziteta.

- Ali, i to će doći i kod nas. Koliko god se N1 i Nova S upirali da to spreče, to se neće dogoditi. Sledi im smetilište medijske istorije. Vrlo brzo – poručuje Piper.