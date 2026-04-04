Lider stranke SRCE Zdravko Ponoš govorio je za Insajder o proteklim lokalnim izborima u 10 gradova i opština u Srbiji. On podseća da je bilo igrača koji su tražili izbore sada i odmah, te da bi "pobedili i da kandiduju kamen".

"Kako se znači vlast konsolidovala? Mislim da smo propustili prilike da smo prošle godine, u martu, da smo dobili podršku mi iz parlamentarne opozicije, kad smo tražili prelaznu vladu, da sada bismo iza sebe imali taj period od devet meseci, imali bi regularne uslove za izbore, a da podsetim da je tada objašnjenje bilo, 'pa nemamo ni vremena za prelaznu vladu. Trebaju nam izbori sad i odmah, pobedili bi sutra'. Možemo pobediti ali nismo dobili te izbore i taj moment je prošao. Sad su iza nas ti slavni momenti već odavno Sad je sasvim druga situacija - nije laka za vlast ali nije laka ni za sve nas. Ja ne mislim da je vickasto, ni pametno, ni da je nešto što treba da se slavi, da se kaže kao afirmativna stvar da nemamo kontakte i da ne imamo komunikaciju. To je na žalost, a nije za slavlje", ocenio je Ponoš.

Da li ste spremni da ih podržite i da ne budete na listi ukoliko bi oni to tražili?

"To varijanta u kojoj se mi nešto dogovaramo, neko je ultimativan, to svakako nije način da se dogovorimo. Treba da se dogovorimo oko principa saradnje, oko toga, a rekao sam što mislim da je sad moguće, ako je to varijanta da imamo nekoliko izbornih lista koje se dogovaraju kako da idu zajedno, što bi neko nekome uticao ko će biti."

Dakle, da budu odvojene studentske liste vaše opozicione, a kako mislite da se tu dogovorimo?

"Bilo bi idealno da su mi jedna lista, ali koliko vidim to... Studenti šalju poruku da je to... Da, onda ostaje varijanta da idemo na više lista", zaključio je Ponoš.

