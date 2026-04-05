

Brojni turisti koji su se nadali sunčanom odmoru na Tenerifima ostali su iznenađeni nakon što ih je tamo dočekala kalima, vremenska pojava koja je mnogima, kako sami tvrde, pokvarila putovanje.

Umesto vedrog neba, popularnu turističku destinaciju prekrio je gust narandžasti oblak prašine, pa su mnogi svoje nezadovoljstvo podelili na društvenim mrežama.

Jedna od turistkinja, Deni MekNamara, na TikToku je objavila video koji dobro pokazuje kako je tamo izgledalo. Na snimku, nastalom 31. marta, ona otvara vrata balkona, ali umesto očekivanog sunčanog pogleda dočekuje je gusta narandžasta izmaglica.

"Kad kalima pogodi Tenerife“, napisala je preko snimka.

Njen video izazvao je brojne reakcije. "Upravo smo stigli i ovo nas je dočekalo", komentarisala je jedna osoba. Drugi korisnik dodao je:

"Baš mi je drago što sam to izbegao. Imao sam prelep vikend." Deni je odgovorila da je to "šteta", ali je napomenula da je vreme i dalje "veoma toplo".

I drugi turisti objavili su slične snimke, a neki su tvrdili da im je peščana oluja "uništila" odmor.

"Zašto svi nose maske?", upitao je neko pa dobio odgovor:

"Zato što je peščana oluja."

Uprkos kalimi, neki posetioci istakli su da je vreme i dalje bilo toplo i da su ipak uspeli da uživaju u odmoru, iako prizor nije bio onakav kakav su očekival, piše Manchesternews.

Kalima je meteorološka pojava karakteristična za Kanarska ostrva, a reč je o toplom i suvom vetru koji sa sobom donosi pesak i prašinu iz Sahare. Najčešće se javlja zimi i obično traje nekoliko dana, iako se ponekad može zadržati i duže.

Vlasti su upozorile i stanovnike i turiste da budu oprezni jer čestice prašine u vazduhu mogu izazvati zdravstvene tegobe. Savetuje se i dodatni oprez pri izlaganju suncu jer UV zraci prolaze i kroz oblake prašine, pa opekotine mogu nastati i kada je vidljivost smanjena.

Prema pisanju portala Canarian Weekly, procenjuje se da je oblak prašine koji se poslednjih dana širi Kanarskim ostrvima širok oko 1.300 kilometara te da je ova kalima jača nego obično.