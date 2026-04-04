"Tu imam jednu veliku vest, i jednu veoma tešku vest. Ja to nisam znao do jutros. Reč je o tome da smo mi 2023. godine imali 29.000 ljudi koji su diplomirali. 2024. godine je bilo 30.388. Nikada razlika nije bila veća od 1,500 ljudi na godišnjem nivou. Mi smo prošle blokaderske godine imali 18.894 ljudi koji su diplomirali. To je za 11.494 manje nego prethodne godine. To je obrazovni genocid koji su počinili oni koji su organizovali nelegalnu i kriminalnu revoluciju, i bavili se politikom umesto podučavanjem ljudi", rekao je Vučić za TV Kurir.

"Taj podatak je za mene toliko poražavajući, jer ljudi moraju da razumeju da smo mi, dakle, u jednoj generaciji izgubili gotovo 12.000 inženjera, građevinskih, mašinskih, elektrotehničkih, pravnika, ekonomista, lekara. Toliko manje ih mala Srbija ima", naglasio je Vučić.

Dakle, prema podacima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji, zbog blokada 11.494 studenata nije diplomiralo tokom 2025. godine!

Šire gledano, 2023. je diplomiralo blizu 29.000. Znači, broj diplomiranih oscilira iz godine u godinu, ali u hiljadu ili dve hiljade studenata, ali je tokom blokada prvi put preko 10.000 manje studenata diplomiralo u jednoj akademskoj godini!

Cenu ćemo plaćati mnogo godina

Kako je rekao, to je učinjeno zahvaljujući nečijem neradu, nečijem političkom bezobrazluku i bezobzirnosti. Istakao je da ćemo cenu za to jezivo delovanje plaćati mnogo godina.

"Pri tome nemojte da smetnete s uma da imamo i teže posledice koje nismo u stanju na ovakav način da izračunamo, a reč je o srednjoškolskoj deci, čak i deci iz osnovne škole. I pri tome ne želim da računam to koliko su nam nastavnici i profesori izgubili kredibilitet i autoritet. I da ih niko više ne poštuje. I to da danas imamo više petica nego svih ostalih ocena zajedno u osnovnim i srednjim školama. A što se tiče znanja koliko smo izgubili, to niko ne može da ustanovi tačno gde smo i šta nadoknađivali, šta je neko mogao da nauči, šta nije, jer uglavnom nije. To će nas koštati decenijama još", naveo je Vučić.

"I onda se pitate zašto ćemo morati da uvozimo i inženjere i mnoge druge iz inostranstva i zašto i kako i na koji način nismo bili dovoljno uspešni, jer je neko svoje lične, partikularne, partijske i ne znam kakve interese stavio iznad interesa naše dece. I sa ovim šokantnim podatkom mislim da je važno da sam upoznao i vaše goste, ukoliko to nisu znali, a naše ostaje da vredno radimo", rekao je Vučić, prenosi Tanjug