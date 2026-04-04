– Politička scena Srbije nedavno se bila uzburkala nakon što se Đorđe Stanković, opozicioni poslanik i koalicioni partner dr Dragana Milića u opštini Medijana, našao u Strazburu među političarima koji su oštro kritikovali vlast u Beogradu i čak govorili o sankcijama Srbiji, a danas se Piculi, čini se, omaklo ono što stvarno misli o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Srbiji, primećuje Gocić.

Picula se, dajući izjavu hrvatskom RTL-u, u jednom trenutku spetljao kod reči proruska pa mu je uz nju izletelo i ono što stvarno misli – prosrpska:

– U jednom trenutku Aleksandru Vučiću treba reći dosta i biti dosledan, kad kažem dosledan mislim treba reći jasno ne. Ne samo Vučiću i njegovima nego i onima koji prorusku... prosrpsku politku prakticiraju... kao srpskim političarima iz Crne Gore treba doista suziti mogućnosti, treba im slati oštre poruke, rekao je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.

Gocić takvu izjavu Picule smatra za krajnje skandaloznu, jer sebi daje za pravo da predsednika jedne zemlje kritikuje, javno mu spočitava i skoro zabranjuje da vodi suverenu politiku u interesu svojih građana, kao i kada je tvrdio da Vučić nastupa u nespojivim ulogama lidera stranke i predsednika države, te da „gledanje kroz prste autokrati i forsiranje stabilnosti nasuprot jačanja demokratije, predstavlja alibi politiku koja nije pomogla transformaciji Srbije u procesu pristupanja EU”.

Stavovi Picule Gocića ipak ni malo ne čude, a podseća da je slične izjave prilikom posete Evropskom parlamentu imao i Đorđe Stanković, kada se ovaj srdačno rukovao sa hrvatskim evroparlamentarcem.

Stanković je u obraćanju kritikovao političku dominaciju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, tvrdeći da se njegovo ime pojavljuje na gotovo svim izbornim listama na lokalnim i parlamentarnim izborima:

– Ne postoji problem samo sa migracijom, već i sa nazivima lista. Gotovo svaka lista na izborima zvala se Aleksandar Vučić. To je nešto što se po zakonu ne može sprečiti, ali moramo tome da stanemo na put, rekao je Stanković tokom rasprave.

Međutim, najviše reakcija javnosti izazvala je upravo fotografija na kojoj se Stanković rukuje sa hrvatskim evroposlanikom Toninom Piculom, koji javno slavi „Oluju”. Picula je u regionu često kritikovan zbog svojih stavova o Srbiji i zbog načina na koji govori o događajima iz rata devedesetih. Dodatne polemike izazvale su i ranije objave Picule na društvenim mrežama u kojima je izražavao ponos povodom godišnjice „Oluje“, što je u delu javnosti u Srbiji doživljeno kao provokacija.

Miloš Gocić smatra da Đorđu Stankoviću to ne smeta jer Piculu vidi kao važnog ideološkog saveznika u osvajanju vlasti u Srbiji i prekrajanju volje građana i dodaje da se od stavova Stankovića izrečenih pred Piculom nije ogradio ni dr Dragan Milić, koji sa njim od poslednjih lokalnih izbora vrši vlast u Gradskoj opštini Medijana, gde za to vreme nisu otvorili ni jedno radno mesto, niti doveli stranu investiciju.

– Javnost u Srbiji se sa pravom pita, kada će se i formalno objaviti srdačna koalicija za predstojeće parlamentarne izbore koju će, u ideološkom smislu i saglasnosti izjava koje daju, činiti Tonino Picula, Đorđe Stanković i doktor Dragan Milić, zaključio je Miloš Gocić.