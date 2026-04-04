Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga:

"Srbija je pobedila, sve što rade blokaderi samo je očajnički trzaj i ništa više", stoji u objavi.

Prethodno, predsednik Vučić izjavio je juče da traži način da izbegne kandidaturu za predsednika vlade na predstojećim parlamentarnim izborima, ali je istakao da mora da bude siguran da će zemlja biti u dobrim rukama i da će, ako bude potrebno, pomoći da odgovorni i ozbiljni ljudi pobede još jednom.

"Tražim način da izbegnem kandidaturu za predsednika Vlade, ali moram da budem siguran i uveren da ćemo da pobedimo, jer ne želim da ostavim zemlju u najgorim rukama. A ako me pitate, ja više nisam ni tako mlad, iako sam mnogo mlađi od vašeg 'pape' i od svih ostalih", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara posle konsultacija sa Pokretom socijalista, Savezom vojvođanskih Mađara i Strankom pravde i pomirenja.