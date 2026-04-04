Podsetimo kako su se ponašali blokaderi nakon tragične smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu.

Tada su se ponašali bahato, sprečavali novinare da dođu do nadležnih na fakultetu i Retkoratu i postave im pitanja o tome kako je nešto tako uopšte moglo da se desi.

Fizički nasrtali na pripadnike medija, pa čak i pokušavali da spreče policiju da izvrši uviđaj.

No, nakon što je UKP ušla u zgrade fakulteta i Rektorata i izvršila uviđaje desila se zanimljiva situacija.

Kao što možete da vidite na fotografiji, jedan od blokadera koji je nasrtao na medije je napustio zgradu fakulteta, koju je pretvorio u sopstveno mesto za kampovanje noseći stvari u dve kese.

Postavlja se pitanje šta je uopšte radio na fakultetu i zato mu je neko dozvolio da mu privremeno prebivalište bude zgrada fakulteta.