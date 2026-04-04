Policija je priznala svoj nemar i pokrenula istragu.

Naoružani policajci koji su čuvali gradonačelnika Londona Sadika Kana zaboravili su torbu sa oružjem ispred njegove kuće, na šta je ukazao jedan građanin, pišu mediji.

Građevinski radnik Džordan Grifits rekao je za britanski "San" da je njegova devojka pronašla torbu na putu u južnom Londonu u utorak uveče.

U torbi su se nalazili poluautomatski karabin Hekler i Koh MP5, pištolj Glok, tejzer i municija, objavile su novine.

„Nisam mogao da verujem svojim očima“, rekao je Grifits za The Sun.

Radnik je pozvao policiju i rekao im šta je pronašao, nakon čega su oni došli da pokupe oružje u roku od nekoliko minuta, prepričao je događaje.

„Rečeno mi je da ih je tamo ostavio jedan od službenika obezbeđenja Sadika Kana, što je logično jer on ovde živi.“

Policija je potvrdila njegove izjave, kao i činjenicu da je oružje bilo njihovo.

„U ovoj fazi, veruje se da su torbu izgubili policajci na dužnosti neposredno pre nego što ju je građanin pronašao“, kažu iz londonske policije.

„Ovo je veoma ozbiljan incident i prijavljen je Direkciji za profesionalne standarde policije. Sada mora preduzeti sve korake kako bi se osiguralo da se takav incident nikada više ne ponovi“, osudio je portparol gradonačelnika propust.