Naime, ministar kulture Nikola Selaković se oglasio povodom gnusnih laži koje je iznela Marinika Tepić o prvom čoveku Srpske napredne stranke (SNS) Milošu Vučeviću.

- Iako se iz dana u dan klevete Marinke Tepić dokazuju kao lažne, današnjim nastupom u Šolakovoj propagandnoj mašineriji je pokazala da funkcioniše po principu "kadija te tuži,kadija ti sudi" - istakao je Selaković i dodao:

- Nije Marinki problem da izmisli aferu jer živi u zabludi da laž koja se ponavlja postaje istina, već joj je problem što Miloš Vučević vodi stranku koja je Srbiju digla iz pepela nakon što su je petooktobarci rasprodali, razdelili i gurnuli u ambis! Srpska napredna stranka vođena vizijom predsednika Republike gradi, zapošljava i tretira Otadžbinu kao porodicu za razliku od nasilja, razdora i mržnje kao jedine politike Marinke Tepić i njenih poslušnika - kaže ministar i dodaje:

-Dolazi vreme u kome će pravosudni organi biti u nadležnosti pravnika, a ne Marinke Tepić koja sebi daje za pravo da Miloša Vučevića, lidera stranke slobodne, suverene i stabilne Srbije, kleveta i donosi presudu u takozvanim medijima N1, Nova i Danas mimo sudova! Puna podrška Milošu Vučeviću! Pobediće istina, pobediće pravda - pobediće Srbija! - zaključio je Selaković.

Podsetimo, na Tepićkine sramne izjave, reagovao je i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, koji je rom prilikom istakao kako je mnogo interesantnija činjenica da Tužilaštvo za organizovani kriminal po nalogu Marinike Tepić formira predmet oko vožnje avionom, iako je jasno da to nema veze sa organizovanim kriminalom, niti u tome ima krivičnog dela, više o tome možete pročitati u odvojenoj vesti.