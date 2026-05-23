Pajićeva je iz Hrvatske napisala tekst za "Autonomiju" Dinka Gruhonjića, u kome optužuje Vuka Karadžića da nas je "uništio".

Nakon toga, "Danas" je objavio tekst Danijela Janičića, koji ocenjuje da stav Pajićeve "izaziva gađenje" i predstavlja propagandu.

"Ovo je suštinski nepoznavanje srpskog naroda i njegove istorijske sudbine. Mit o Kosovu nije uputstvo za ubijanje, nije indoktrinacija mladih generacija – mit o Kosovu je Zavet. Taj mit je kroz vekove pružao utehu porobljenom narodu koji nije imao državu, vojsku ni sredstava za opstanak", piše, između ostalog, Janičić.

Ovo se nije dopalo blokaderu Goranu Ješiću, koji je podelio odgovor Pajićevoj na društvenoj mreži X uz kometar:

"Danas je realno gori postao od režimskih tabloida!", ocenjuje Ješić.

I tako to ide. Blokaderi nastavljaju sa međusobnim "klanjem" oko toga ko je veći izdajnik i ko bi više uništio Srbiju, ako bi jednog dana došao na vlast.