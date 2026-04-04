Iskusni čistač Ijan Votson iz kompanije Specialist Cleaning Services bio je angažovan da izvrši dubinsko čišćenje i dezinfekciju prostora, ali nije mogao ni da pretpostavi šta ga čeka.

Stan zatrpan smećem – prizor koji oduzima dah

Po ulasku u stan, tim je zatekao šokantan prizor – plastične flaše bile su nagomilane do visine nameštaja, dok su limenke i otpad dopirali gotovo do plafona.

Kako navode mediji poput Manchester Evening News, količina otpada bila je toliko velika da je prostor bio gotovo neprohodan.

Više od 140 vreća otpada i tri i po dana rada

Tim od troje ljudi radio je više od tri i po dana, u dugim smenama, kako bi očistio stan.

Rezultat:

više od 3.000 praznih flaša

preko 140 vreća otpada

potpuno očišćen i dezinfikovan prostor

Iako su flaše lagane, njihova količina predstavljala je ogroman logistički izazov.

Uslovi života koji zabrinjavaju

Tokom čišćenja otkriveno je da stanar nije imao osnovne uslove za život – nije bilo kreveta, a spavao je na podu. Takođe, zbog nedostatka struje, hrana u frižideru se pokvarila, što je izazvalo neprijatan miris u celom stanu.

Pronađene su i stotine posuda od hrane, što ukazuje na to da stanar nije kuvao, već je koristio gotova jela.

Ekstremno čišćenje kao deo svakodnevnog posla

Iako ovaj slučaj deluje neverovatno, profesionalci za dubinsko čišćenje često se susreću sa sličnim situacijama – od zapuštenih stanova do prostora pogođenih poplavama ili drugim krizama.

Stručnjaci ističu da je u ovakvim slučajevima važno pristupiti poslu bez osude, uz razumevanje i profesionalnost.

Nova šansa nakon čišćenja

Nakon završetka akcije, stan je u potpunosti očišćen i spreman za ponovnu upotrebu. Ovakve intervencije često predstavljaju priliku za novi početak i poboljšanje životnih uslova.

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko je važno održavanje higijene prostora, ali i koliko ekstremno čišćenje može pomoći u rešavanju ozbiljnih problema u domaćinstvu.

BONUS VIDEO