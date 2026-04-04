Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos otišli su korak dalje! Naime, oni su doneli odluku da zajedno uplove u modne vode i pokrenu biznis u modnoj industriji.

Inspirisani svetski poznatim kreatorima i modnim dvojcima koji su izgradili imperije, poput Dolče i Gabane i ostalih modnih magova, njih dvojica planiraju da pokrenu sopstvenu modnu liniju u Srbiji, koja će nositi simboličan i snažan naziv "Odustaćemo nikad".



Ovaj projekat, kako se saznaje, neće biti samo još jedan pokušaj ulaska u svet mode, već će imati i dublju, humanitarnu dimenziju. Ideja je da se kreativnošću, umetnošću i dizajnom pošalje poruka solidarnosti, istrajnosti i borbe za bolje društvo.

Detalje je ispričao sam Aleksandar, koji je potvrdio naše saznanje.

- Mnogi su nas zvali da Čeda i ja učestvujemo u ozbiljnim projektima. Zato smo došli na ideju da spojimo lepo i korisno, a iznad svega humano. Pokrećemo svoju fondaciju, u kojoj ćemo zajedno, zahvaljujući poznanstvima i prijateljima, da se borimo za ljude kojima je neophodna pomoć. Prvi projekat je brend koji pokrećemo. Pokazaću sav svoj talenat i pokazaću šta umem. Okupićemo mnogo dobrih ljudi. Spremamo letnju kolekciju, još je u izradi. Za petnaest dana se završavaju glavne skice. Ide leto i zaštitni znak će biti crveno srce. Brend će da se zove "Odustaćemo nikad". To je slogan pun ljubavi, pažnje i ono što nas pokreće - bio je iskren Kos.

Planirano je da kolekcija bude predstavljena nizom promotivnih događaja, ali i putem društvenih mreža, gde će publika imati priliku da prati ceo proces nastajanja brenda od prvih skica do finalnih komada. Poseban akcenat biće stavljen na simboliku crvenog srca, koje će predstavljati centralni motiv kolekcije i univerzalnu poruku empatije i zajedništva.

