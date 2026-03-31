Pripadnici Uprave kriminalističke policije danas su, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, ušli u zgradu Rektorata Univerziteta u Beogradu. Njihov dolazak deo je šire istrage koja se vodi povodom aktiviranja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta 2026. godine, kao i tragične smrti dvadesetpetogodišnje devojke. Istovremeno, predmet interesovanja istražnih organa su i eventualne nepravilnosti u radu Rektorata, ali i druge moguće nepravilnosti povezane sa ovim slučajem.

Ispred zgrade Rektorata došlo je do incidentne situacije kada je jedna studentkinja burno reagovala na prisustvo policije. Ona je napravila scenu, tvrdeći da joj, kako je rekla, „panduri“ onemogućavaju da prisustvuje predavanjima.

– Ja danas treba da imam predavanja u ovoj zgradi, gde nekakvi „panduri“ opsedaju objekat, i sada treba da se ponašam kao da je sve normalno i da sedim na nastavi dok su tu naoružani ljudi – izjavila je ona, ocenivši situaciju kao „potpuno nenormalnu“.

Ovakva reakcija dolazi u trenutku kada se vodi istraga o ozbiljnom incidentu i smrti studentkinje, što dodatno otvara pitanje odnosa dela studenata prema institucijama. Dok pojedini smatraju da je prisustvo policije neprimereno, postavlja se pitanje kako su mesecima unazad blokade fakulteta i onemogućavanje redovne nastave bile prihvatljive.

Tokom prethodnog perioda, plenumi su donosili odluke o zatvaranju fakulteta, a studenti su učestvovali u blokadama koje su onemogućavale normalno funkcionisanje obrazovnog sistema. Međutim, sada se, prema reakcijama pojedinih, dovodi u pitanje legitimnost istrage koja ima za cilj da utvrdi okolnosti tragičnog događaja.

Istovremeno, podseća se da su isti akteri ranije insistirali na potrebi da se rasvetle drugi tragični događaji, poput pada nadstrešnice u Novom Sadu, što dodatno komplikuje percepciju njihovih stavova u javnosti.

Posebnu pažnju izazvalo je i to što je devojka koja je nedavno pronađena mrtva ispred Filozofskog fakulteta u pojedinim reakcijama bila označena samo kao „devojka“, bez dodatnog identiteta koleginice ili studentkinje, što je dodatno izazvalo negativne komentare.

Celokupna situacija ponovo je otvorila pitanje odgovornosti, odnosa prema institucijama i uloge studenata u društvenim procesima, uz različita tumačenja i reakcije javnosti.

