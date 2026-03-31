Rusija je, prema tvrdnjama ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, poručila da Ukrajina ima dva meseca da se povuče iz Donbasa, nakon čega bi rat mogao da bude završen.

Istovremeno, Zelenski upozorava da se, prema navodima iz zakulisnih razgovora, pominje i scenario po kojem bi Moskva potom krenula dalje.

Govoreći o pregovorima iza zatvorenih vrata, ukrajinski predsednik naveo je da mu je preneto da Rusija navodno nudi rok od dva meseca za izlazak ukrajinskih snaga iz Donbasa. Prema njegovim rečima, u suprotnom bi usledio novi korak Moskve.

Zelenski otkrio šta se, kako tvrdi, pominje u pregovorima

- Rusi su rekli da Ukrajina ima dva meseca da izađe iz Donbasa i da će tada rat biti završen. A ako Ukrajina ne izađe u roku od dva meseca, onda će Rusija ‘otkupiti’ Donbas, a posle će krenuti dalje - rekao je Volodimir Zelenski, govoreći o, kako tvrdi, sadržaju zakulisnih pregovora.

On je dodao da su mu o takvom scenariju govorili i pojedini američki predstavnici, naglasivši da ga čudi kako neko uopšte može da poveruje u takav pristup.

- To mi govore neki američki predstavnici i iznenađen sam kako u to uopšte može da se veruje - rekao je Zelenski.

Pitanje koje je Zelenski uputio američkim predstavnicima

Ukrajinski predsednik istakao je da, po njegovom mišljenju, u tim porukama postoji očigledna nelogičnost. Kako je naveo, ako je cilj Rusije zaista samo Donbas, onda se postavlja pitanje zašto se istovremeno govori da bi Moskva nastavila dalje.

„Logično pitanje je: ako im je cilj samo Donbas, i to je moje pitanje američkim kolegama, zašto onda sami govore da će ići dalje?", rekao je Volodimir Zelenski.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada se i dalje vode intenzivne diplomatske i političke rasprave o mogućim uslovima za okončanje rata u Ukrajini, dok pitanje Donbasa ostaje jedno od ključnih tačaka svakog budućeg dogovora.