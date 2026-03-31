Bivši predsednik Skupštine akcionara kompanije “Infrastruktura železnice Srbije" i prorektor Beogradskog univerziteta Nebojša Bojović viđen je danas ispred Rektorata.

Bojović je, podsetimo, "kafanski drug" rektora Vladana Đokića, pa se može pretpostaviti da je došao kako bi mu pomogao da izbegne susret s pravdom.

No, čovek koji je poznat po tome da je godinu i po dana obećavao da će "juriti po ulicama", stvarno je to i uradio, samo što nije jurio druge nego je jurio da pobegne od nezgodnih pitanja.

On je nestao poput magle da pobegne od nezgodnih pitanja jedne novinarke.

Sve to možete videti na snimku u okviru teksta.