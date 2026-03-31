Starleta Stanija Dobrojević otvorila je dušu u Eliti 9, tokom razgovora sa Anitom Stanojlović, i tom prilikom otkrila svoje planove za budućnost kada je u pitanju majčinstvo.

Učesnice su ovog jutra pokrenule temu trudnoće, s obzirom na to da je Anita trenutno u drugom stanju.

Kako je istakla, trudnoću podnosi veoma lako, baš kao što je to bio slučaj i sa njenim prvim detetom.

Govoreći o trenutnim simptomima i trudničkim danima, Stanojlovićeva je kratko prokomentarisala:

- Baš me udarilo na spavanje - rekla je rijaliti učesnica.

"U Americi je to sve uznapredovalo"

Nakon što je trudnica ispričala svoje lično iskustvo u vezi sa porođajem i nošenjem bebe, usledilo je priznanje Stanije Dobrojević u Zadruzi 9 Eliti.

Starleta je potpuno otvoreno priznala da ozbiljno razmišlja o surogat majčinstvu, te da bi najradije prepustila drugoj ženi da iznese njenu trudnoću.

- U Americi je to sve uznapredovalo, i surogat, ja bih možda tu muku preskočila, nego da dobijem na ovaj način... Ovo je jedina lepa priča koju sam čula - rekla je Stanija.

Ovo priznanje je odmah izazvalo veliku pažnju, budući da se na našim prostorima o surogat majčinstvu još uvek retko govori, dok je, kako i sama Stanija ističe, u Americi gde ona godinama živi, to već uveliko postalo standardna praksa.

