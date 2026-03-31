Njegove ogromne litice, dubine i nepristupačni tereni često privlače avanturiste, ali ponekad kriju i tragične priče.

Jedna od najzagonetnijih jeste nestanak žene po imenu Dejn Blejk, koja je 2014. godine misteriozno nestala tokom solo avanture u Velikom kanjonu.

Nestanak u Velikom kanjonu 2014: Sve je počelo kao obična avantura

U proleće 2014. godine, Dejn Blejk krenula je na planirano pešačenje kroz Veliki kanjon. Pre polaska ostavila je kratku poruku na početku staze – plan je bio da provede dve noći u prirodi i vrati se za vikend.

Svedoci su je tog dana videli kako samouvereno hoda sa rancem i kamerom, spuštajući se niz usku stazu ka dubinama kanjona.

To je bio poslednji put da je neko video živu.

Automobil pronađen, ali Dejn je nestala bez traga

Tri dana kasnije, njen automobil i dalje je bio parkiran na istom mestu. To je bio prvi znak da nešto nije u redu.

Spasilačke ekipe ubrzo su započele potragu. Pronađen je njen kamp:

šator je bio postavljen

stvari uredno složene

nije bilo znakova borbe

Ali Dejn nije bilo nigde. Nije bilo tragova koji bi ukazali gde je otišla.

Potraga bez rezultata: Veliki kanjon „progutao“ tragove

U narednim nedeljama sprovedena je intenzivna potraga:

helikopteri su nadletali područje

dronovi su pretraživali nepristupačne delove

psi tragači pokušavali su da pronađu trag

Pretražena je i reka Kolorado, kao i litice i staze, ali bez ikakvih rezultata. Kao da je nestala bez traga.

Ko je bila Dejn Blejk?

Dejn Blejk nije bila obična turistkinja. Bila je iskusna avanturistkinja i ljubitelj prirode, poznata po istraživanju i fotografiji.

Njena porodica navodi da je bila hrabra i radoznala, osoba koja retko odustaje. Upravo zato njen nestanak dodatno zbunjuje – nije ličila na nekoga ko bi lako upao u nevolju.

Nestanak postaje misterija: nedostaje ključni dokaz

Tokom istrage, jedan detalj posebno je uznemirio istražitelje – njen fotoaparat nije pronađen.

Takođe, iz rezervne opreme nedostajala je memorijska kartica, što je otvorilo sumnje da je neko možda uklonio potencijalne dokaze.

Ovaj detalj promenio je tok slučaja i pretvorio ga iz nesrećnog nestanka u potencijalnu misteriju.

Jeziva poruka posle 10 godina ponovo pokrenula slučaj

Nakon skoro decenije bez odgovora, slučaj je ponovo dospeo u fokus javnosti. Njena sestra dobila je uznemirujuću poruku koja je sadržala određene detalje o nestanku.

Iako poruka nije dala konkretne odgovore, bila je dovoljno specifična da ponovo pokrene interesovanje i pitanja o tome šta se zaista dogodilo.

Nestanak Dejn Blejk ostaje jedna od najvećih misterija povezanih sa Velikim kanjonom. Uprkos opsežnoj potrazi i novim tragovima, odgovor na pitanje šta se dogodilo i dalje ne postoji.

Veliki kanjon i dalje privlači turiste iz celog sveta, ali ova priča podseća da njegova lepota krije i opasnosti koje se ne smeju potceniti.

