Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je danas, nakon sastanka sa predsednikom Skupštine AP Vojvodina Balintom Juhasom, da je dijalog vraćen sa ulice u institucije i da je sada vreme da se razmotre načini kako on može da se unapredi.

Brnabićeva je, na konferenciji za medije nakon sastanka u Domu Narodne skupštine u Beogradu, najavila da će u maju ili junu biti organizovana zajednička konferencija Narodne skupštine Republike Srbije i parlamenta Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

"Razgovarali smo da u maju ili junu, organizujemo tu jednu zajedničku konferenciju Narodne skupštine Republike Srbije i pokrajinskog parlamenta, dakle parlamenta Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, u kome ćemo razgovarati o institucionalnoj saradnji, razgovarati o tome kako možemo da unapredimo tu saradnju, razgovarati o tome kako možemo, sada kada se dijalog sa ulica vratio u institucije, da iskoristimo to da ponovo pozovemo na jedan javni dijalog i da razgovaramo sa građanima", rekla je Brnabićeva.

Dva parlamenta, kako je navela, razgovaraće i o tome kako da se iskoriste savremene tehnologije kako bi se u taj dijalog uključili i građani. Istakla je da se tako još jednom šalje jasna poruka da su vrata parlamenta i pokrajinskog i republičkog otvorena za sve građane.

"Ono što jeste posebno važno je kako možemo da iskoristimo savremene tehnologije, da unapredimo direktnu komunikaciju sa građanima, kako možemo da ih čujemo, kako mi u parlamentu možemo da razumemo koji su dodatno njihovi problemi, koji su njihovi prioriteti i da to prenosimo dalje i izvršnoj vlasti i da na kraju krajeva to prevedemo na nadležnost izvršne vlasti", naglasila je Brnabićeva.

Dodala je da je to potpuno jedan novi model funkcionisanja, a po ugledu na ono kako funkcionišu i sarađuju republička vlada i pokrajinska vlada.

"Red je da mi takvu dinamiku napravimo i između republičkog parlamenta i pokrajinskog parlamenta", ocenila je Brnabićeva.

Napomenula je da se kroz saradnju republičkog i pokrajinskog parlamenta nastoji da se ojača zajednička ideja koju su imali nekadašni predsednik skupštine APV i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Brnabićeva je istakla da je za Skupštinu Srbije izuzetno važna saradnja sa pokrajinskim parlamentom kada je reč o evropskim integracijama.

"Cilj nam je da iskoristimo sve ono što gospodin Balint Juhas kao predsednik pokrajinskog parlamenta zna, njegovo iskustvo, njegove međunarodne kontakte i veze i da to stavimo u službu evropskih integracija Srbije kako bismo ubrzali naš evropski put", ukazala je Brnabićeva.

Navela je da su sve inicijative za unapređenje saradnje koje pokreću dva parlementa u službi građana Srbije.

"Od danas počinjemo da planiramo tu zajedničku konferenciju i ja verujem da ćemo u najkraćem mogućem roku izaći sa datumom, sa temama, sa gostima i očekujem da to bude još jedan značajan poziv na javni dijalog, ali dijalog koji će direktno uključivati i pojedinačno građane naše zemlje. Vratili smo dijalog u institucije, sada je vreme da vidimo kako taj dijalog možemo da unapredimo i da ojačamo", zaključila je Brnabićeva.