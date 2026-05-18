Osvanuo je novi snimak koji pokazuje pravo lice blokadera.

Nakon što smo i poslednjih dana mogli da vidimo totalni fijasko političke kreativnosti i ozbiljnosti, danas gledamo i njihov totalni sunovrat u provaliju iz koje nemaju spasonosno uže.

Naime, o tome nam mnogo pokazuje snimak jedne aktivne blokaderke koja se inače diči maltretiranjem građana.

Ona je objavila snimak da se promene, kako je navela, moraju praviti iz korena, pa je zato odlučila da iz korena iščupa jedno mlado drvo.

Skandalozno ponašanje ove blokaderke koja je u prvim redovima onih koji "pumpaju" pogledajte ispod:

Srećom pa, kako vreme odmiče, sve veći broj građana prozire jalovost blokadera. Svesni su sada već ljudi da su oni bez ikakve politike, ideja, i voljni samo i jedino da uzmu vlast i maltretiraju druge.