Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na istup zamenika predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borka Stefanovića, u kojem se obraća predsednici Evropske komisije (EK) Ursuli fon der Lajen.

- Ovako isto je kukao američkom ambasadoru i molio da pomere proglašenje nezavisnosti tzv. Kosova kako bi Boris Tadić pobedio na izborima. Nije ih zanimalo Kosovo i Metohija, zanimalo ih je da zadrže vlast po svaku cenu. Tako i danas. Kuka i moli da EU kazni Srbiju ne bi li se oni, nekako, ponovo dokopali vlasti. Obraza bez - istakla je Brnabić.