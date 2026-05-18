Brnabićeva je u objavi navela da „blokaderi pričaju od reči do reči sve što priča i Aljbin Kurti”, uz tvrdnju da Kurti „proteruje Srpsku listu” i pokušava da spreči njeno političko delovanje na KiM.

„Kurti Srpsku listu proteruje, pokušava da ih ugasi, ne da im da učestvuju na izborima, maltretira njihove porodice - samo iz dva razloga. Prvi, zato što se otvoreno i beskompromisno bore za prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Drugi, zato što po prvi put, zahvaljujući Srpskoj listi, imamo jedinstvo srpskog naroda na KiM. Imamo jedinstven glas.

Ovim su se blokaderi uključili i u izbornu kampanju na KiM, i to na strani Aljbina Kurtija, a protiv Srpske liste za koju glasa preko 90% srpskog naroda u našoj južnoj pokrajini. Horor”, napisala je Brnabićeva na svom zvaničnom nalogu na mreži X.