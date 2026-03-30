Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja javnosti rekao da je razgovarao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom o pitanjima energetike, ali i o drugim važnim oblastima.

- Ono što je od mene bilo od izuzetnog značaja, na tome sam se zahvalio predsedniku Putinu, je što smo dobili produženje gasnog aranžmana na tri meseca. Zašto je to važno. Danas je gas negde oko 645 dolara, mi bismo plaćali malo više, a suštinski ga sada plaćamo oko 320 dolara - rekao je on.