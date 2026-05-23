Pripadnici policije uhapsili su uhapsili su M. K. (41) iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da je preko društvenih mreža javno podsticao i pozivao na upotrebu dronova sa eksplozivom radi napada na vojne i policijske objekte, vojni aerodrom u Batajnici, Hram Svetog Save, zgradu SANU i druge objekte od značaja, sa ciljem nasilne promene ustavnog uređenja Republike Srbije, saopštio je danas MUP. Na teret mu se stavlja da je izvršio krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Kako se sumnja, on je 21. maja, koristeći nalog na društvenoj mreži Fejsbuk pod nazivom „Slobodna Vojvodina”, javno podsticao i pozivao na upotrebu dronova sa eksplozivom radi napada na vojne i policijske objekte, vojni aerodrom u Batajnici, Hram Svetog Save, zgradu SANU i druge objekte od značaja, sa ciljem nasilne promene ustavnog uređenja Republike Srbije.

Postupajući po naredbi sudije za prethodni postupak Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, izvršen je pretres stana osumnjičenog i privremeno su mu oduzeti elektronski uređaji, zastava sa natpisom „Vojvođanski otpor” i zastava sa natpisom „Šetnja za Vojvodinu”.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i, uz krivičnu prijavu, će biti priveden nadležnom tužilaštvu. Akciju su izveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv terorizma, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.