Tokom protesta blokadera u Beogradu došlo je do novih provokacija usmerenih prema pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, a ekipe Alo! sa lica mesta zabeležile su skandalozne scene.

Na snimcima naših novinara vidi se kako pojedini blokaderi prilaze policijskom kordonu, pokazuju srednji prst i upućuju uvrede policajcima koji obezbeđuju skup.

Pripadnici MUP-a stajali su mirno i profesionalno, uprkos konstantnim pokušajima provociranja i izazivanja reakcije.

Umesto atmosfere „mirnog protesta”, centrom Beograda odjekivale su uvrede i dobacivanja upućena policiji.

Posebno je zabrinjavajuće što među najglasnijima nisu bili samo politički aktivisti, već i mlađi učesnici protesta koji su pred kamerama otvoreno vređali pripadnike policije.

Kamere Alo! zabeležile su trenutke u kojima demonstranti prilaze gotovo tik uz policijski kordon, gestikuliraju i pokušavaju da izazovu incidente.

Uprkos tome, policija nije reagovala nasilno niti je odgovarala na provokacije.

Građani koji su se našli u centru Beograda mogli su iz prve ruke da vide atmosferu tenzija koja je vladala tokom okupljanja.

Mnogi prolaznici ostali su zatečeni ponašanjem dela demonstranata prema ljudima koji su tog dana bili zaduženi za očuvanje reda i mira.