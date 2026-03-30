Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da najnovije omnibus istraživanje pokazuje da ta stranka u poslednjih pet godina trenutno ima najbolji rejting.

"Mi smo sinoć dobili poslednje omnibus istraživanja, najveće i najvažnije istraživanje. Po tom istraživanju želim da vam kažem da naša stranka u Srbiji stoji u poslednjih pet i po godine, ili skoro šest, najbolje u ovom trenutku, što ste mogli da vidite po veoma teškim izborima za nas", rekao je Vučić u sedištu stranke posle izbora koji su odrzani u 10 lokalnih samouprava.

Vučić je istakao da su za njega prethodni meseci bili najteži u profesionlanom smislu, ali da on nema i ne može da izgovori lošu reč.

"Zajedno sa svojim prijateljima borio sam se za ovu našu prelepu zemlju. Gradili smo i radili smo. Onda je neko na najstrašniji način zloupotrebio jednu ljudsku tragediju. Na njoj gradio svoju političku budućnost, rušeći živote drugim ljudima, uništavajući porodice drugim ljudima, uništavajući i Srbiju. Ne postoji stvar koju nisu uradili. Mi smo se polako podizali. Nemojte da vas podsećam da su veliki stručnjaci i analitičari govorili kako nikada više nećemo preći ni 40 ni 35 odsto. A mi tamo gde smo imali 35, dobili smo 49. Tamo gde nismo sanjali da možemo da dobijemo više od 60 dobili smo 70", rekao je Vučić.

On je izrazio zahvalnost svim SNS aktivistima i dodao da su ponovo bili zastupljeni udari iz regiona, navodeći da je u Kuli bilo više zagrebačkih tablica nego iz okolnih opština.

"Da ne pričam samo o transportnoj logistici, već pre svega o medijskoj. Bilo mi je strašno da gledam i one pištolje, bilo mi je strašno da neko tuče žene, bilo mi je strašno da neko ne zna da su kol centri ne samo dozvoljeni već i poželjni. Da neko ima toliko neznanja ne samo u političkoj teoriji već i u političkoj praksi, to je za mene neverovatno. I da to novinari ne znaju", rekao je Vučić.