Tramp je novinarima u predsedničkom avionu rekao da je režim u Iranu "desetkovan" i "uništen", prenosi BBC.

"Već smo imali promenu režima, ako pogledate, jer je jedan režim desetkovan, uništen, svi su mrtvi", kazao je Tramp.

Dodao je da su sledeći po rangu pripadnici iranskog režima "uglavnom mrtvi", a da SAD "sa trećim režimom ima posla sa drugačijim ljudima od svih sa kojima se bilo ko ranije suočavao".

"To je potpuno drugačija grupa ljudi, tako da bih to smatrao promenom režima, i iskreno, bili su veoma razumni. Dakle, mislim da smo imali promenu režima, mislim da ne možete mnogo bolje od toga", istakao je Tramp.

Američki predsednik je rekao da su "uglavnom mrtvi" pripadnici iranskog režima "koji je bio zaista loš, zaista zao".

"Drugi je imenovan, i svi su otišli, svi su mrtvi, osim jednog koji možda ima malo života u sebi", kazao je Tramp.

On je rekao da veruje da će Iran verovatno postići dogovor sa SAD.

"Mislim da ćemo sklopiti dogovor sa njima, prilično sam siguran, ali je moguće i da nećemo. Sa Iranom nikad ne znate, jer pregovaramo sa njima, a onda moramo da ih gađamo", zaključio je Tramp.