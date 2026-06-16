Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u službenoj poseti Gruziji, govorio je i o situaciji na Kosovu i Metohiji nakon najava o smanjenju dela prisustva američkih trupa.

Kako je naveo, ne očekuje značajnije promene na terenu, jer će druge članice NATO zadržati postojeći nivo prisustva.

- Vašington će pomalo da smanjuje prisustvo svojih trupa, drugi će da drže na istom nivou, suštinski se tu neće mnogo promeniti. Molio sam predstavnike NATO da obezbede sigurnost, iako te sigurnosti suštinski nema, ali da obezbede koliko-toliko naše svetinje, posebno na severu, a posebno u drugim enklavama na KiM, gde se Kurti iživljava nad Srbima. Nadam se da će to učiniti u narednom periodu - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je naglasio da je zaštita srpskog stanovništva i pravoslavnih svetinja jedan od ključnih prioriteta Srbije i da očekuje odgovoran odnos međunarodnih snaga prema toj obavezi.