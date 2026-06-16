- Ne želim da zaustavljam CG na putu ka EU. Svako ima svoje snove, hteo sam pre 12 godina da smanjim zaostatak za Cg. 50 posto su bili ispred nas 2014, danas je Srbija ispred njih. Po prvi put u istoji smo pretekli CG, i značajno BiH. Bavio sam se životnim standardom i to je moj posao, da želim da kažem Kosovo je nezavisno i uvopdimo sankcije Rusiji, bili bismo primljeni pre 10 godina. Mi nismo hteli da radimo ono što su svi drugi hteli da urade. Mi smo pravili svoj izbor, hteli smo da čuvamo svoju zemlju, Kosovo, svoje nebo. Što se njih tiče, kada su ušli 2017. u NATO, jesam li srećan? Čestitam ako ste vi, ne morm ja da budem srećan. Ulazite u EU? Čestitam, ali nisu sve članice u boljoj poziji nego mi. Imamo bolju ekonomiju, plate i penzije nego oni. Sad ćemo jednu po jednu zemlju da sustižemo, to je naš posao. Svako bira načine kojima će da dođe do ostvarernje svogh cilja.

- Oni hibridni rat protiv Srbije na dnevnom nivou. To je ono što su radili danas, juče, mešavina različitih pritisaka, ucena, dovoljno je da vidite šta rade njihovi mediji svakog dana, ne postoji druga tema nego Vučić i Srbija. Sve je obrnuto od onoga što govore, ne mogu da podnesu činjenicu da ih je Srbija pretekla i po platama i svemu drugom. Mi smo 57,1 izvoza ZP u Eu, a svi ostali manji od 43 posto. Mržnja koju sipaju svakoga dana prema meni i Srbiji, zato što Srbija grabi krupnim koracima. Smeta mi kada kriminalno delovanje je izmešano sa institucionalnim i medijskim, ali njihov izbor - poručio je predsednik Vučić.