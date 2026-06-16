Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas poziv građanima da prisustvuju velikom skupu koji će biti održan 27. juna u Beogradu.

Govoreći iz Tbilisija, gde se nalazi u trodnevnoj zvaničnoj poseti Gruziji, Vučić je istakao da će skup biti organizovan tako da svi prisutni mogu da iznesu svoje mišljenje i učestvuju u glasanju o važnim pitanjima.

- Pozivam sve građane 27. da dođu na skup. Neće to biti posebno veliki skup, moći ćemo svi da se čujemo. Svi će imati pravo da glasaju za ideje, programe, planove i uvažićemo mišljenje ljudi koji budu tu - rekao je Vučić.

Predsednik je naveo da će rezultati glasanja biti javno objavljeni i da će građani imati mogućnost da se izjasne o ukupno 15 tema.

- Objavićemo rezultate glasanja, imaćemo 15 tema, imaće pravo pet da zaokruže, a svako će imati pravo da dopiše po jednu novu - kazao je Vučić.

Govoreći o tome šta bi lično predložio, predsednik Srbije je rekao da bi izdvojio dve stvari.

- Ja bih napisao dve stvari – tražio bih više rada, posvećenosti i tražio bih da se smanje arogancija, bahatost, rotacije, preskupa zimovanja. Da malo saslušaju narod i brinu o ljudima - poručio je Vučić.

Predsednik Srbije boravi u trodnevnoj poseti Gruziji, tokom koje se sastao sa najvišim zvaničnicima te zemlje i razgovarao o unapređenju bilateralne saradnje, evropskim integracijama i ekonomskim pitanjima.