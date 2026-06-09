"Možete li da zamislite situaciju da Albanci koji sada glasaju za Rašića iz Podujeva, Đakovice, Glogovca gde srpska noga nije kročila 35 godina, da oni sada podržavaju Rašića da on navodno sada u tom parlamentu zastupa srpske interese. To je apsolutno nemoguće", naveo je on za Tanjug govoreći o vanrednim parlamentarnim izborima na AP KiM koji su održani u nedelju.

Petković je rekao da Rašić služi Kurtiju da bi sa njima mogao da formira nekakvu buduću vlast i da sa njim može da nastavi "teror i progon srpskog naroda na AP KiM", naveo je on za Tanjug govoreći o vanrednim parlamentarnim izborima na AP KiM koji su održani u nedelju.

Istakao je da je Srpska lista, koja je osvojila svih 10 mandata po glasovima Srba u srpskim sredinama, jedini legitimni predstavnik srpskog naroda na AP Kosovu i Metohiji i da Srpska lista jedina treba da predstavlja srpski narod u prištinskom parlamentu.

"Kada pogledate trend otimanja srpskog mandata od februara prošle godine, videćete kako se povećava broj albanskih glasova za Rašića. Taj broj je tada bio oko 1.100 albanskih glasova koji su mu dodati, pa je onda Kurti u decembru dodao Rašiću oko 1.750 albanskih glasova, i sada 2.200 albanskih glasova", objasnio je on.

Kako je naveo, kada je Rašić video da mali broj ljudi glasa za njega u srpskim sredinama, onda je odmah aktiviran taj "rezervoar" albanskih glasova kako bi to dodali Rašiću da bi on prešao cenzus.

Petković je rekao da ukoliko se taj trend otimanja glasova nastavi na nekim budućim izborima, i poveća se broj albanskih glasova za Rašića, to znači da u jednom trenutku ogroman broj Albanaca treba da glasa za srpske predstavnike.

"Ovde se gubi svaki smisao tog zaštitnog mehanizma koji je uspostavljen za 10 zagarantovanih mesta za predstavnike srpskog naroda. Zbog toga smo se žalili Briselu, svim predstavnicima međunarodnih organizacija i Kvinti, da ukažemo na razmere krađe ovog mandata. Uopšte se ne slažem sa izjavom Marte Kos i drugih koji su odmah potrčali da čestitaju Kurtiju unapred, i kažu da su izbori održani u demokratskoj atmosferi", izjavio je on.

Petković je napomenuo da ovi izbori nisu održani u demokratskoj atmosferi s obzirom na to da je vlast u Prištini hapsila Srbe, skidala srpske zastave, pokušala na sve načine da zabrani Srpsku listu, i radila sve da smanji izlaznost u srpskim sredinama i glasove Srpskoj listi.

Dodao je da je, bez obzira na sve pritiske i zastrašivanja od strane vlasti u Prištini, sloga jedinstva srpskog naroda pobedila još jače i ubedljivije nego na prethodnim izborima i dala glas Srpskoj listi.

Petković je istakao da je Srpska lista na ovim izborima ubedljivo pobedila u svim srpskim sredinama na AP KiM sa preko 43.800 glasova, napomenuvši da je Srpska lista osvojila za 1.000 glasova više nego na decembarskim izborima što pokazuje da podrška Srpskoj listi samo raste, dok s druge strane opada podrška Nenadu Rašiću u srpskim sredinama.

Prema njegovim rečima, srpski narod je prepoznao da je Nenad Rašić neko ko je uhvatio "crni albanski barjak" i zajedno sa Aljbinom Kurtijem progoni srpski narod.

Petković je rekao da je podrška Srpskoj listi, koju podržava zvanični Beograd i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, jedini način da srpski narod opstane, ostane i ima svoju budućnost na AP KiM.

Na pitanje da li očekuje reakciju iz međunarodne zajednice na ove manipulacije, Petković je ocenio da niko iz međunarodne zajednice neće reagovati na ovu krađu s obzirom na to da su iz Brisela odmah "potrčali" da čestitaju Kurtiju na pobedi.

"Mi smo ovde na žalost usamljeni, i zato moramo sami da se borimo, da budemo uz svoj narod. Da se ovakva situacija desila u Centralnoj Srbiji, pet puta bi nas već raspeli na krst, ali kad Kurti otima glasove to je okej. Kada je reč o Dobrotinu, mestu gde živi Rašić, to mesto je najbolji pokazatelj šta oni misle o Rašiću. Na ovim izborima SL je osvojila preko 500 glasova u Dobrotinu, dok je Rašić osvojio 100 i nešto glasova", poručio je on.

Petković je napomenuo da Albanci ne glasaju za Rašića da bi se on borio za srpske interese jer se on nikada neće boriti za srpske interese, već glasaju za njega samo da bi sa Rašićem Kurti mogao da formira vladu.

Na pitanje da li AP KiM ulazi u potpuno novu fazu institucionalne blokade imajući u vidu da je Kurti zabeležio pad podrške i da nema dovoljan broj poslanika da sam formira vladu, Petković je rekao da su oni u političkoj i svakoj drugoj krizi i blokadi još od februara prošle godine, zbog čega je Kurti toliko i nervozan.

"Šta će sada biti videćemo. Nas interesuje 10 srpskih mandata, glasovi SL, to je za nas najvažnije da bi SL mogla i dalje da se bori za srpski narod na AP KiM. Njima u Prištini predstoji i formiranje vlade i izbor tzv. predsednika. Tu među njihovim političkim strankama stvari ne stoje ni malo dobro, tako da Bog sveti zna šta će se tamo dešavati", izjavio je Petković.