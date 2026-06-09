Vežba je okupila pripadnike oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke i Turske, a njen cilj bio je da potvrdi sposobnost KFOR-a da brzo odgovori na potencijalne pretnje, koordinira odbrambene aktivnosti i održi visok nivo operativne spremnosti u cilju očuvanja regionalne stabilnosti.

KFOR nastavlja da sprovodi svoj mandat, zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, sa ciljem obezbeđivanja sigurnog i bezbednog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu i očuvanja slobode kretanja, u svakom trenutku i na nepristrasan način.

KFOR blisko sarađuje sa Kosovskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), u skladu sa njihovim ulogama u sistemu bezbednosnog odgovora.



