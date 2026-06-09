Ambasada SAD je, u odgovoru za Gazetu ekspres, saopštila da zvanični Vašington podržava inicijative da tzv.Kosovo diversifikuje svoje izvore energije.
Ta podrška uključuje korišćenje američke tehnologije za gasifikaciju uglja, korišćenje obnovljivih izvora i podsticanje tzv.Kosova da se pridruži gasovodu, što je otpravnica poslova SAD Anu Pratipati izjavila prošle nedelje.
Ambasada SAD kaže da je jasno da tzv.Kosovo ne proizvodi dovoljno energije da zadovolji domaće potrebe svojih građana.
„Sjedinjene Američke Države podržavaju inicijative za diversifikaciju energetskih izvora tzv.Kosova. To uključuje korišćenje američke tehnologije za gasifikaciju uglja, domaćeg lignita, obnovljivih izvora energije i podsticanje tzv.Kosova da se pridruži cevovodu za tečni prirodni gas opisanom u našem članku prošle nedelje. Jedno je jasno: tzv.Kosovo trenutno ne proizvodi dovoljno energije da zadovolji svoju domaću potražnju“, rekao je portparol ambasade SAD za Gazetu ekspres.
Ambasada SAD dalje naglašava da tzv.Kosovo mora imati sve raspoložive izvore energije kako bi zadovoljilo budući rast potražnje.
„Kosovu su potrebni svi raspoloživi izvori energije kako bi zadovoljilo očekivani budući rast potražnje, povećalo energetsku diversifikaciju i bezbednost i smanjilo svoju zavisnost od skupog uvoza električne energije“, rečeno je iz Ambasade SAD za Gazetu ekspres.
Iz Ambasade kažu da pitanje diversifikacije nije samo tehnički aspekt izbora izvora energije, već je povezano sa energetskom bezbednošću tzv.Kosova, koje će se u budućnosti suočiti sa povećanom potražnjom.
„Diversifikacija nije izbor jednog izvora u odnosu na drugi, već osiguravanje da tzv. Kosovo ima više pouzdanih opcija na raspolaganju kako bi zadovoljilo rastuću potražnju u budućnosti“, zaključeno je u odgovoru američke Ambasade.
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